Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая поссорилась с Викторией Смеюхой, показала, как проводит время в ОАЭ, куда недавно отправилась.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская дала ответное интервью на обвинения Виктории Смеюхи, поговорив со Славой Деминым. Теперь певица улетела из Украины на отдых в ОАЭ. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Слава показала вкусности, которые ей подали в отеле.

"Я не хотела, Рома, клянусь тебе, мне просто это сами принесли дети", - сказала Слава в видео.

На втором сторис Каминская уже показала себя, записав обращение:

"Ромочка, я тебе обещаю, я приеду, две тренировки в день, две. Ром, три", пообещала фитнес-тренеру Слава, пробуя вкусности.

"А знаете, что самое обидное? Я боялась сюда ехать именно из-за того, что здесь очень вкусно. Вот сейчас не.... Отвечаю. Это самая вкусная еда", - сказала Каминская.

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