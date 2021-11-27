Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая поссорилась с Викторией Смеюхой, показала, как проводит время в ОАЭ, куда недавно отправилась.
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская дала ответное интервью на обвинения Виктории Смеюхи, поговорив со Славой Деминым. Теперь певица улетела из Украины на отдых в ОАЭ. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Слава показала вкусности, которые ей подали в отеле.
"Я не хотела, Рома, клянусь тебе, мне просто это сами принесли дети", - сказала Слава в видео.
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На втором сторис Каминская уже показала себя, записав обращение:
"Ромочка, я тебе обещаю, я приеду, две тренировки в день, две. Ром, три", пообещала фитнес-тренеру Слава, пробуя вкусности.
"А знаете, что самое обидное? Я боялась сюда ехать именно из-за того, что здесь очень вкусно. Вот сейчас не.... Отвечаю. Это самая вкусная еда", - сказала Каминская.
Напомним, Каминская и Смеюха из "НеАнгелов" во время очередной драки покалечили визажиста
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