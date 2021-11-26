Певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала эффектный образ в черном платье для обложки глянца, опубликовав фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха является популярной певицей из Украины. Звезда была солисткой группы "НеАнгелы", с которой работала в дуэте 15 лет. Но недавно артистки поссорились. Слава обиделась из-за торта с ее лицом, а Вика рассказала о буллинге в группе, которому она подвергалась. Теперь Смеюха в Инстаграм показала обложку для одного из глянцев, который взял у певицы интервью, в котором снова шла речь о взаимоотношениях между певицами в группе.

На фото Виктория была в платье с открытыми плечами. Звезда улыбалась, изумляя формами. Певица также обратилась за помощью к украинцам, попросив поделится своим мнением.

"Начинать свой путь – не страшно‼️

Друзья, именно эта мысль пролегла красной нитью в моем новом интервью.

Быть откровенной сегодня – для многих непозволительная роскошь. Но с ней, как и с любым другим богатством, может справиться только сильный человек", - написала Виктория.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красивая обложка", "Викуся!!!!! Я с тобой и за тебя!!!!! Жду сольного концерта в Харькове!", "Отпустить и забыть... Зачем тратить свое время и нервы на обливание грязью. Лучше жить на радость себе и враги этого не переживут".

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