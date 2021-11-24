Известный украинский ведущий Слава Демин вмешался в скандал, разгоревшийся между бывшими солистками «НеАнгелов» Славой Каминской и Викой Смеюхой.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Демин анонсировал выход интервью с Каминской, в котором певица должна якобы рассказать всю правду о том, что происходило в их группе.

«Завтра узнаете всю правду об отношениях в группе НеАнгелы! Чтоб поставить точку в с**че между Викой Смеюхой и Славой Каминской нужно было выслушать и вторую сторону. Завтра в Слава+ услышите мнение Славы Каминской. Думаю, кому-то это не понравится, а кто-то наоборот порадуется… А вы за кого?», - написал ведущий.

Он также поделился совместными фото с Каминской.

Украинцы бурно отреагировали на этот пост, поделившись своим мнением о скандале.

«Ни за кого, пора оставить эти детские игры, и каждой идти своей дорогой, если вам оказалось не по пути», «Вот интересно.. а почему "всю правду " расскажет Слава...она врать не умеет?)) или то , что сказала Вика заведомо в ложь записали..)))... сложно быть объективным, когда дружишь с участником конфликта», «За мир во всём Мире!) А если без шуток. Пиарятся как могут и это тоже ок, если кому-то это необходимо», «Не видела ещё интервью, но мне кажется они друг друга стоят», «Две разные и харизматичные. Просто им тесно было на одной сцене», - пишут люди.

Напомним, что недавно Смеюха поделилась видео, в котором разрезала ножом и съела торт с изображением Каминской, заявив, что ставит точку в истории с «НеАнгелами».

После этого обе исполнительницы поделились серией публикаций с обвинениями в адрес друг друга. Позже Смеюха призналась, что страдала от буллинга со стороны Славы.

Напомним, Смеюха рассказала об оскорблениях со стороны Каминской.

Как сообщала Politeka, Смеюха рассказала, как продюсер «НеАнгелов» Никитин отреагировал на их разборки.

Также Politeka писала, что Смеюха поразила откровениями об унижениях, пережитых в "НеАнгелах".