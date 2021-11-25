Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, после скандала со Славой Каминской, отправилась по святым местам.

Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Недавно стало известно, что между ней и Славой Каминской произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что коллега издевалась над ней, поэтому она решила поставить точку в этой истории.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Смеюха вместе со своей сестрой отправилась по святым местам в Киеве. Они гуляли около Киево-Печерской Лавры.

"Да, да, да. Это именно она - Лавра - древнейшая и одна из главных православных святынь", — рассказала Виктория Смеюха.

"Я не просто наслаждалась времяпровождением с сестрой, а и умножила радость встречи походом в Киево-Печерскую Лавру", — поделилась эмоциями певица.

"15 лет назад "Святая Троица" привела меня к продюсеру Юрию Никитину. С того момента меня не покидает ощущение сказки в душе", — рассказала Виктория Смеюха.

Ранее сообщалось, скандал "НеАнгелов" набирает обороты, Смеюха рассказала об оскорблениях Каминской: "Она меня не любила"

Также, Смеюха из "НеАнгелов" раскрыла детали скандала с Каминской прямо в поезде: "И с кулаками набрасывалась..."

Politeka рассказывала, Смеюха выдала новую порцию откровений об издевательствах в "НеАнгелах": "Каминская гадюка, оказывается..."