Украинская фехтовальщица Ольга Харлан откровенно рассказала о своих взаимоотношениях со своим партнером по «Танцях з зірками» Дмитрием Дикусаром.
Как пишет Politeka.net, рассказ спортсменки появился в новых дневниках, опубликованных на странице «Танців» в Инстаграм.
Харлан и Дикусар стали одной из трех пар, которые прошли в финал танцевального шоу. Спортсменка призналась, что для нее первый выпуск проекта стал дебютом в танцевальном мире.
Ольга рассказала о том, за что благодарна своему партнеру по проекту.
«Диме я благодарна за то время, которое он на меня тратит. За тот опыт, который я сейчас приобрела», - рассказала Харлан.
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Спортсменка также отметила, что именно Дикусар помогает ей справляться с волнением перед выходом на паркет.
«Дима подходит ко мне перед каждым танцем, берет за руки, когда мы уже на паркете, может даже меня приобнять. Так он меня настраивает: все хорошо, классно!», - с улыбкой поделилась эмоциями Харлан.
Отметим, что в финале Харлан и Дикусару предстоит побороться за первое место с Артуром Логаем и Анной Карелиной, а также Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук.
Напомним, экс-муж Шоптенко Дикусар зажег с двумя известными красотками.
Как сообщала Politeka, Зарицкая из KAZKA решила вернуться на "Танці з зірками", чтобы поддержать другую пару.
Также Politeka писала, что Харлан показала мужчину из-за которого покинет Украину сразу после финала "Танців з зірками".