Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая после собственного вылета из проекта «Танці з зірками» показала, как поддерживает другую пару.

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась трогательными кадрами на своей странице в Инстаграм. Как известно, в этом сезоне Зарицкая решила испытать себя на прочность, приняв участие в «Танцях». Ее партнером на паркете был танцор Юрий Мешков. Пара полюбилась зрителям и прошла очень далеко, однако в десятом эфире все же покинула проект.

Впрочем, на этом история Зарицкой на «Танцях» не закончилась. Певица снова выйдет на паркет в финале. На этот раз ей предстоит спеть для другой пары. Как рассказала в Сториз Зарицкая, она поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара.

«Привет всем. Мы приехали на репетицию нашего номера для «Танців». Будем петь для Оли и Димы…А вот и она», - произносит на видео Зарицкая.

В этот момент к ней забавно переваливаясь подбегает Харлан.

«Ну Оля! Ну женственнее!», - в шутку возмущается Александра.

Затем она показала Харлан уже вместе с Дикусаром.

«Хочу прерваться на небольшую рекламу. Значит вот сидят победители…Дим, ну какое-то…продавай лицом», - рассмеялась Зарицкая, когда заметила, что Дикусар выглядит не слишком веселым.

Отметим, что в этот раз в финале «Танців» за звание победителей будут сражаться сразу три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, а также Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Напомним, Демин высмеял Александру Зарицкую из Kazka, показав ее разбитый телефон.

Как сообщала Politeka, похудевшая Зарицкая из Kazka в новом образе удивила странным поведением на съемках клипа.

Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA умело подогрела слухи о романе с партнером Мешковым.