Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая после собственного вылета из проекта «Танці з зірками» показала, как поддерживает другую пару.
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась трогательными кадрами на своей странице в Инстаграм. Как известно, в этом сезоне Зарицкая решила испытать себя на прочность, приняв участие в «Танцях». Ее партнером на паркете был танцор Юрий Мешков. Пара полюбилась зрителям и прошла очень далеко, однако в десятом эфире все же покинула проект.
Впрочем, на этом история Зарицкой на «Танцях» не закончилась. Певица снова выйдет на паркет в финале. На этот раз ей предстоит спеть для другой пары. Как рассказала в Сториз Зарицкая, она поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара.
«Привет всем. Мы приехали на репетицию нашего номера для «Танців». Будем петь для Оли и Димы…А вот и она», - произносит на видео Зарицкая.
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В этот момент к ней забавно переваливаясь подбегает Харлан.
«Ну Оля! Ну женственнее!», - в шутку возмущается Александра.
Затем она показала Харлан уже вместе с Дикусаром.
«Хочу прерваться на небольшую рекламу. Значит вот сидят победители…Дим, ну какое-то…продавай лицом», - рассмеялась Зарицкая, когда заметила, что Дикусар выглядит не слишком веселым.
Отметим, что в этот раз в финале «Танців» за звание победителей будут сражаться сразу три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, а также Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.
Напомним, Демин высмеял Александру Зарицкую из Kazka, показав ее разбитый телефон.
Как сообщала Politeka, похудевшая Зарицкая из Kazka в новом образе удивила странным поведением на съемках клипа.
Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA умело подогрела слухи о романе с партнером Мешковым.