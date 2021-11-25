Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая, которая похудела на 20 килограммов во время участия в проекте "Танці з зірками", показала поклонникам кадры из своего нового клипа.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram певица Александра Зарицкая, которая танцевала на шоу "Танці з зірками" с Юрием Мешковым и похудела на проекте на 20 килограммов, рассказала поклонникам, что в ее новом альбоме будет фит с молодой исполнительницей Роксоланой. Кроме этого, Зарицкая рассказала, что они уже успели даже снять клип на эту песню.

"В нашем новом альбоме SVIT есть фит с замечательной молодой певицей Роксоланой @roxolanas 💖 И вот сегодня вышел клип на эту песню. В нем я, например, распиливаю машину пилой 🙆‍♀️💕", - рассказала Зарицкая.

В новом клипе поклонники увидят солистку Kazka в новом образе – девушка надела белый парик и длинное розовое платье с корсетом, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру. В клипе Зарицкая вылезла на автомобиль и принялась распиливать машину.

Поклонники были в восторге от новых фото Александры.

"Как Адель на первом фото 👏 ", "Безумные 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ", "Улыбнись, тебе это к лицу 😊😍🤩 ", - написали в сети.

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