Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка танцювала разом з Юрієм Мєшковим в "Танцях з зірками", часто показує в сторі Instagram досить інтригуючі кадри.

Не так давно співачка сама сказала, що вони з Юрієм – її партнером в танцювальному шоу – ніколи і не приховували симпатії один до одного і навіть після вильоту з проекту продовжують спілкуватися. Тим не менш, чутки про роман Олександра не підтверджує, уникаючи подібних питань.

Буквально вчора солістка групи KAZKA і учасниця шоу" Танці з зірками " і її партнер Юрій Мєшков також заінтригували фанатів. Співачка і хореограф влаштували фотосет у ліфті.

На одному зі знімків Зарицька в шкіряному плащі і колготках в сіточку спокусливо встала біля дзеркала, задерши ніжку.

А буквально відразу після цікавих кадрів з фотосету, Зарицька показала в сторі, як влаштувала романтичну вечерю з загадковим обранцем, з яким мило трималася за руки в ресторані. Причому ні імені, ні даних таємного коханого зірка не розкриває.

Нагадаємо, 20 листопада цього року вже традиційно відбувся "вечір прем'єр з Катериною Осадчою" в Національному палаці мистецтв. У залі для глядачів також були присутні українські знаменитості, в тому числі і Олександра з Юрієм.

Так, Гвоздьова показала танець Зарицької і Мєшкова, яким на "Танцях з зірками" приписували роман.

"Проект" Танців з зірками", а їх дует продовжує існувати", - захоплено написала Ілона.

Раніше Politeka писала, що солістка групи KAZKA Зарицька показала сміливий макіяж для вечора: фото.

Нагадаємо, що схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA вразила новим яскравим образом: "для сірої буденності".

A ще Politeka повідомляла, що Зарицька з KAZKA розповіла про свої стосунки з Мєшковим і кого покличе на весілля: "брехні тут немає".