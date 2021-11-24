Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая танцевала вместе с Юрием Мешковым в "Танцях з зірками", часто показывает в Стори Инстаграм довольно интригующие кадры.

Не так давно певица сама сказала, что они с Юрием – ее партнером в танцевальном шоу – никогда и не скрывали симпатии друг к другу и даже после вылета с проекта продолжают общаться. Тем не менее, слухи о романе Александра не подтверждает, избегая подобных вопросов.

Буквально вчера солистка группы KAZKA и участница шоу "Танцы со звездами" и ее партнер Юрий Мешков также заинтриговали фанатов. Певица и хореограф устроили фотосет в лифте.

На одном из снимков Зарицкая в кожаном плаще и колготках в сеточку соблазнительно встала у зеркала, задрав ножку.

А буквально сразу после интересных кадров из фотосета, Зарицкая показала в Стори, как устроила романтичный ужин с загадочным избранником, с которым мило держалась за руки в ресторане. Причем ни имени, ни данных тайного возлюбленного звезда не раскрывает.

Напомним, 20 ноября этого года уже традиционно состоялся "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" в Национальном дворце искусств. В зрительном зале также присутствовали украинские знаменитости, в том числе и Александра с Юрием.

Так, Гвоздева показала танец Зарицкой и Мешкова, которым на "Танцях з зірками" приписывали роман.

"Проект "Танців з зірками", а их дуэт продолжает существовать", - восторженно написала Илона.

Ранее Politeka писала, что солистка группы KAZKA Зарицкая показала смелый макияж для вечера: фото.

Напомним, что похудела на 20 кг Зарицкая из KAZKA поразила новым ярким образом: "Для серой обыденности".

A еще Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA рассказала о своих отношениях с Мешковым и кого позовет на свадьбу: "Лжи здесь нет".