Відома українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла про свою дружбу з Тіною Кароль і спільну роботу.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка популярної групи KAZKA і учасниця "Танців з зірками" Олександра Зарицька в інтерв'ю виданню "КП" розповіла про свою дружбу з Тіною Кароль. Як відомо, не так давно Саша разом з Тіною записали спільний трек "Зірочка", який увійшов до україномовного альбому дуетів Кароль з молодими українськими виконавцями.

Так, за словами Олександри, у них з Тіною дуже теплі дружні стосунки, вони завжди на зв'язку і багато спілкуються. Виявилося, що Кароль дуже підтримувала молоду співачку під час участі в "Танцях з зірками". "Навіть коли я йшла на "Танці...", вона радила мені, як справлятися з таким стресом і навантаженнями", - зізналася Зарицька.

За її словами, заспівати дуетом красиву пісню "Зірочка" було ідеєю саме Тіни, вони записали спільне виконання вже через кілька днів, як співачка подала ідею. Тепер навіть планують зняти кліп на цю композицію.

"У нас були хороші стосунки ще до спільної колаборації, тому пісню записали дуже легко, відчуваючи один одного", - додала Саша.

Нагадаємо, Солістка групи KAZKA Зарицька показала сміливий макіяж для вечора: фото.

Як повідомляла Politeka, Схудла на 20 кг Зарицька з KAZKA вразила новим яскравим образом: "Для сірої буденності".

Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA підігріла чутки про роман з красенем з "Танців з зірками": "Юра вже злий".