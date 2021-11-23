Известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своей дружбе с Тиной Кароль и совместной работе.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка популярной группы KAZKA и участница "Танців з зірками" Александра Зарицкая в интервью изданию "КП" рассказала о своей дружбе с Тиной Кароль. Как известно, не так давно Саша вместе с Тиной записали совместный трек "Зірочка", который вошел в украиноязычный альбом дуэтов Кароль с молодыми украинскими исполнителями.

Так, по словам Александры, у них с Тиной очень теплые дружеские отношения, они всегда на связи и много общаются. Оказалось, что Кароль очень поддерживала молодую певицу во время участия в "Танцях з зірками". "Даже когда я шла на "Танцы…", она советовала мне, как справляться с таким стрессом и нагрузками", - призналась Зарицкая.

По ее словам, спеть дуэтом красивую песню "Зірочка" было идеей именно Тины, они записали совместное исполнение уже через несколько дней, как певица подала идею. Теперь даже планируют снять клип на эту композицию.

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