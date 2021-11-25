Известный украинский ведущий "Радио Люкс" Слава Демин посмеялся с разбитого телефона солистки группы "Kazka" Александры Зарицкой, которая пришла на студию.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица, фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая вместе с молодой певицей Роксоланой записали фит, который войдет в новый альбом певицы SVIT. Так, Зарицкая вместе с Роксоланой пришли на студию "Радио Люкс", где уже много лет работает Слава Демин.

"Значит, у нас сегодня в гостях Роксолана и Саша Зарицкая. Саш, можно я покажу твой телефон. Друзья, значит, на секундочку, телефон артистки", - показал Демин сильно разбитый телефон Зарицкой.

"Это значит, что я принимаю пожертвования в виде 13 iPhone", - пошутила солистка группы Kazka.

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Напомним, что Зарицкая из KAZKA рассказала о своих отношениях с Мешковым и кого позовет на свадьбу: "Лжи здесь нет".

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