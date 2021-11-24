Відомий український ведучий Слава Дьомін втрутився в скандал, що розгорівся між колишніми солістками "НеАнгелів" Славою Камінською і Вікою Сміюхою.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Дьомін анонсував вихід інтерв'ю з Камінської, в якому співачка повинна нібито розповісти всю правду про те, що відбувалося в їх гурті.

"Завтра дізнаєтеся всю правду про відносини в групі НеАнгели! Щоб поставити крапку в с**чі між Вікою Сміюхой і Славою Камінською потрібно було вислухати і другу сторону. Завтра в Слава + почуєте думку Слави Камінської. Думаю, комусь це не сподобається, а хтось навпаки порадіє... а ви за кого?» ,- написав ведучий.

Він також поділився спільними фото з Камінської.

Українці бурхливо відреагували на цей пост, поділившись своєю думкою про скандал.

"Ні за кого, пора залишити ці дитячі ігри, і кожної йти своєю дорогою, якщо вам виявилося не по дорозі", "ось цікаво.. а чому "всю правду" розповість Слава...вона брехати не вміє?)) або те, що сказала Віка свідомо в брехню записали..)))... складно бути об'єктивним, коли дружиш з учасником конфлікту", "за мир у всьому світі!) А якщо без жартів. Піаряться як можуть і це теж ок, якщо комусь це необхідно", "не бачила ще інтерв'ю, але мені здається вони один одного стоять", "дві різні і харизматичні. Просто їм тісно було на одній сцені", - пишуть люди.

Нагадаємо, що нещодавно Сміюха поділилася відео, в якому розрізала ножем і з'їла торт із зображенням Камінської, заявивши, що ставить крапку в історії з «неангелами».

Після цього обидві виконавиці поділилися серією публікацій зі звинуваченнями на адресу один одного. Пізніше Сміюха зізналася, що страждала від булінгу з боку слави.

Нагадаємо, Сміюха розповіла про образи з боку Камінської.

Як повідомляла Politeka, Сміюха розповіла, як продюсер "НеАнгелів" Нікітін відреагував на їхні розбірки.

Також Politeka писала, що Сміюха вразила одкровеннями про приниження, пережиті в "НеАнгелах".