Дмитрий Комаров, популярный украинский трэвел-блогер и ведущий передачи и путешествиях "Мир наизнанку", показал, как проводит время в украинских Карпатах.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным отечественным трэвел-блогером. Звезда сейчас путешествует по Украины, показывая "изнанку" родной страны. В новом видео в Инстаграм Дмитрий решил продемонстрировать, как праздновал Ивана Купала вместе с местными людьми.

На кадрах Дмитрий был в белой рубашке и жилетке с узорами. Вокруг него другие люди в национальных одеждах.

"Горы. Места силы. Мистика. Красота. Традиции. Бесценное - рядом", - написал Дмитрий под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Супер, красота неописуемая, мечтаю побывать в Карпатах, Дмитрий спасибо вам за такую передачу,как будто путешествуем вместе с вами!!!", "Атмосферно. Горы", "Напоминает фильм Солнцестояние))", "Похоже это старые съемки тк уже декабрь".

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