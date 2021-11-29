Дмитрий Комаров, популярный украинский трэвел-блогер и ведущий передачи и путешествиях "Мир наизнанку", показал, как проводит время в украинских Карпатах.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным отечественным трэвел-блогером. Звезда сейчас путешествует по Украины, показывая "изнанку" родной страны. В новом видео в Инстаграм Дмитрий решил продемонстрировать, как праздновал Ивана Купала вместе с местными людьми.
На кадрах Дмитрий был в белой рубашке и жилетке с узорами. Вокруг него другие люди в национальных одеждах.
"Горы. Места силы. Мистика. Красота. Традиции. Бесценное - рядом", - написал Дмитрий под видео.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Супер, красота неописуемая, мечтаю побывать в Карпатах, Дмитрий спасибо вам за такую передачу,как будто путешествуем вместе с вами!!!", "Атмосферно. Горы", "Напоминает фильм Солнцестояние))", "Похоже это старые съемки тк уже декабрь".
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