Путешественник Дмитрий Комаров, звезда "Мир наизнанку", показал, как проводит время на киевском море и приготовил необычный суп, угостив коллег-журналистов.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является популярным отечественным трэвел-блогером и ведущим шоу "Мир наизнанку". Звезда ведет страничку в Инстаграм, где делится кадрами со сьемок и показывает много интересного.

На новой серии фото Дмитрий показал, как провел время на Киевском море. Звезда решил приготовить тайский суп для коллег-журналистов.

На фото Комаров стоял с половником и показывал, что в кастрюле.

"Как я готовил с коллегами-журналистами тайский суп том ям", - написал Дмитрий.

"Я в роли повара. Готовлю рекордную в жизни порцию любимого супа. Кокосовое молоко, травы и том ям ям паста - импорт из Таиланда. Остальное - Украина", - написал Дмитрий под вторым сторис.

"Вкуснотища", - показал Комаров целую кастрюлю супа.

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