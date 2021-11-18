Известный телеведущий, звезда проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров во время своего путешествия по Украине впечатлил экстремальными развлечениями в Запорожье.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у него появилось видео подготовки к экстремальному прыжку.

«Три, два, один... Прыжок! В это воскресенье мой первый в жизни прыжок со 126-метровой трубы ТЭС на веревке. Ровно оттолкнуться не получилось - веревка начала закручиваться. Это было очень "стремно". Но раз я пишу этот пост - можете смело ставить напоминалки и не пропустите премьеру. Узнаете, как готовился, и как долетел», - подписал видео Комаров.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Аж через экран страшно», «Неповторимый Дмитрий Комаров! Пример того, как надо любить и уважать людей, свою профессию и нашу планету!», «Какой ты смелый! Молодец», «Даже смотреть страшно! Дима, вы очень смелый!», «Ого, круто. Я бы наверное испугался», «Ладони мокрые уже от одного просмотра минутного ролика», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дмитрий Комаров устроил экстремальный отдых в Украине: "Это очень опасное живое создание".

Еще Politeka писала, что Дмитрий Комаров показал самых дорогих людей: "Такие клевые".

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Комаров поделился идеями для отдыха: «Запланируйте себе…».