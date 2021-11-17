Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" показав найдорожчих людей, які сьогодні святкують день народження.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров став успішним мандрівником і ведучим шоу "Світ навиворіт". У зірки є брат і сестра, які є близнюками. Вони сьогодні святкують день народження, тому Дмитро вирішив привітати своїх рідних.

"З днем народження, мої рідні двійнята:) Люблю вас. Ангеліна, Микола.

Брат і сестра - мої найкращі друзі.

Спасибі мамі з татом за їх кращий подарунок. Причому, я сам цей подарунок просив, в свої 6 років випрошуючи "блатика і сестличку" ("р" Тоді ще не вимовляв).

І не дивлячись на те, що УЗД в 1989 чомусь показало одну дитину, я продовжував говорити всім навколо, що у мене буде братик і сестричка. Так і вийшло. Сестра старше брата на 10 хвилин.

Цінуйте своїх рідних і близьких. Сім'я-найдорожче, що є в житті кожного з нас з вами", - написав Дмитро.

На фото Дмитро був з братом і сестрою. Комаров опублікував кілька різних знімків, показуючи родичів. А на останньому знімку телеведучий показав, як його брат і сестра були маленькими, як і він сам.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка класна фотка дитяча! Видно які ви дружні ! Здорово. Мої вітання!!!", "Останнє фото шикарне, з днем народження", "як класно, вітаю вас", "які милі, так схожі".

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