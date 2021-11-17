Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" показал самых дорогих людей, которые сегодня празднуют день рождения.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров стал успешным путешественником и ведущим шоу "Мир наизнанку". У звезды есть брат и сестра, которые являются близнецами. Они сегодня празднуют день рождения, поэтому Дмитрий решил поздравить своих родных.

"С днем рождения, мои родные двойняшки:) Люблю вас. Ангелина, Николай.

Брат и сестра - мои лучшие друзья.

Спасибо маме с папой за их лучший подарок. Причём, я сам этот подарок просил, в свои 6 лет выпрашивая "блатика и сестличку" ("р" тогда ещё не выговаривал).

И не смотря на то, что УЗИ в 1989 почему-то показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и получилось. Сестра старше брата на 10 минут.

Цените своих родных и близких. Семья - самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами", - написал Дмитрий.

На фото Дмитрий был с братом и сестрой. Комаров опубликовал несколько разных снимков, показывая родственников. А на последнем снимке телеведущий показал, как его брат и сестра были маленькими, как и он сам.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая классная фотка детская! Видно какие вы дружные ! Здорово. Мои поздравления!!!", "Последнее фото шикарное, с днем рождения", "Как классно,поздравляю вас", "Какие милые, так похожи".

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