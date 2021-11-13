Дмитрий Комаров, успешный телеведущий и звезда проекта "Мир наизнанку" показал, что интересного узнал в Одесской области, порадовав украинцев.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным путешественником и автором передачи "Мир наизнанку", которая выходит уже много лет на украинском ТВ. В этом году звезда решил изучить Украину, впервые использовав для съемок двух операторов. На странице 1+1 в Инстаграм появились подробности о поездке Дмитрия в Одесскую область.
"Экстремальная рыбалка и закулисье национального виноделия, смотрите уже в это воскресенье в 17:30 в новом выпуске «Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым»!
Телеведущий продолжит открывать неизведанные уголки Одесщины и покажет необычный драйвовый способ отдыха, доступный для туристов – экстремальную рыбалку. Вместе с командой профессиональных рыбаков телеведущий расскажет об особенностях этого вида отдыха и лично продемонстрирует, почему незабываемые эмоции после него гарантированы
«У нас уникальная возможность убедиться в том, что в Украине водятся скаты-хвостоколы. Это очень опасное живое существо, ведь в его хвосте – яд. Если он ударит человека хвостом, то в некоторых случаях это может стоить даже жизни», - сказал Комаров", - написано было в посте.
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На фото Дмитрий стоял с другим человеком и они держали вместе скатов-хвостоколов.
Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Будем смотреть", "Ого", "Интересно", "Комаров лучший", "Супер", "Самая любимая передача, и ведущий!))", "Обязательно будем смотреть", "Ого, посмотрим".
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" в джунглях приготовил самое мерзкое блюдо, Хименесу-Браво и не снилось
А еще Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" устроил роскошное путешествие во "дворце на колесах"
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