Дмитрий Комаров, успешный телеведущий и звезда проекта "Мир наизнанку" показал, что интересного узнал в Одесской области, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным путешественником и автором передачи "Мир наизнанку", которая выходит уже много лет на украинском ТВ. В этом году звезда решил изучить Украину, впервые использовав для съемок двух операторов. На странице 1+1 в Инстаграм появились подробности о поездке Дмитрия в Одесскую область.

"Экстремальная рыбалка и закулисье национального виноделия, смотрите уже в это воскресенье в 17:30 в новом выпуске «Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым»!

Телеведущий продолжит открывать неизведанные уголки Одесщины и покажет необычный драйвовый способ отдыха, доступный для туристов – экстремальную рыбалку. Вместе с командой профессиональных рыбаков телеведущий расскажет об особенностях этого вида отдыха и лично продемонстрирует, почему незабываемые эмоции после него гарантированы



«У нас уникальная возможность убедиться в том, что в Украине водятся скаты-хвостоколы. Это очень опасное живое существо, ведь в его хвосте – яд. Если он ударит человека хвостом, то в некоторых случаях это может стоить даже жизни», - сказал Комаров", - написано было в посте.

На фото Дмитрий стоял с другим человеком и они держали вместе скатов-хвостоколов.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Будем смотреть", "Ого", "Интересно", "Комаров лучший", "Супер", "Самая любимая передача, и ведущий!))", "Обязательно будем смотреть", "Ого, посмотрим".

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