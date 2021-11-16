Известная украинская телеведущая, победительница «Мисс Украина» и жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко засветилась в компании известной спортсменки.
Как сообщает Politeka.net, Кучеренко ведет программу на одном из украинских телеканалов, где берет блиц-интервью у известных людей. В этот раз она анонсировала программу с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
«Первая ракетка Украины. Бронзовая чемпионка Олимпиады 2020. Самая успешная украинская спортсменка в теннисе. Элина Свитолина», - подписала фото Кучеренко.
Отметим, что девушка очаровала своим внешним видом. Она надела на съемки яркие синие штаны, простую черную водолазку и косуху. Легкий осенний лук идеально подчеркнул стройную фигурку Кучеренко, и визуально удлинил ее ноги. Свитолина тоже выглядела прекрасно. Она позировала для фото в красном пальто.
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Как известно, 23-летняя Александра Кучеренко в 2019 году вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Комарова. Романтические отношения у пары завязались на проекте «Танцы со звездами».
Напомним, что Александра Кучеренко неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей".
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