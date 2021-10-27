Відома українська телеведуча, володарка титулу "Міс Україна" і дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко розповіла про свої страхи.
Як пише Politeka.net, ведуча поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Напередодні Хеллоуїна Кучеренко вирішила відверто розповісти про свої страхи, про які їй нагадали нові зйомки.
"А ви боїтеся павуків? Мене лякають навіть ті, якими зараз всюди прикрашають магазини і кафе напередодні Хеллоуїна", - зізналася Олександра.
Вона розповіла про те, що в дитинстві у неї була власна колекція комах, яку вона поповнювала спійманими метеликами, бабками і жуками.
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"Пам'ятаю, як щоліта бігала на дачі з сачком і полювала на нові види (Ось бачите, не всі ви про мене ще знали))) потім обережно проколювала голочкою, висушувала і красиво чіпляла в свою велику коробку унікальних знахідок. Думаю, саме за це комахи мені досі мстять-зустрічаються всюди, де тільки можна, а я їх ну дуже тепер боюся!", - поскаржилася ведуча.
При цьому вона пожартувала, що любить «хіба що комарів», натякнувши на прізвище свого чоловіка.
Даний пост Кучеренко супроводила своїм фото зі знімального майданчика.
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