Дмитро Комаров, успішний телеведучий і зірка проекту "Світ навиворіт" показав кадри своєї поїздки в Одеську область, і розповів, як там можна насичено провести час.
Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров показав яскраві фото на своїй сторінці в Instagram.
Новий випуск програми Комарова глядачі зможуть побачити вже в неділю, 14 Листопада.
"Погода не дуже, тому заплануйте собі на сьогодні на 17-20 на 1+1 віртуальну подорож в казкову Одеську область. Приголомшливе Чорне море. Море історій і ексклюзиву. Море відкриттів. Море вражень і нових емоцій. І нові ідеї відпочинку на морі)!» ,- зазначив Комаров.
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"Поїдемо на риболовлю, на виноградники, відкриємо нові маршрути. У таку осінню погоду особливо хочеться на морі", - написав телеведучий.
"Супер, повне занурення в літо, особливо в похмурий осінній день", - зраділи користувачі Мережі.
Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" в джунглях приготував саме мерзенне блюдо, Хіменесу-Браво і не снилося
А ще Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" влаштував розкішну подорож у "палаці на колесах"
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