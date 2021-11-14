У таку осінню погоду особливо хочеться...

Дмитро Комаров, успішний телеведучий і зірка проекту "Світ навиворіт" показав кадри своєї поїздки в Одеську область, і розповів, як там можна насичено провести час.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров показав яскраві фото на своїй сторінці в Instagram.

Новий випуск програми Комарова глядачі зможуть побачити вже в неділю, 14 Листопада.

"Погода не дуже, тому заплануйте собі на сьогодні на 17-20 на 1+1 віртуальну подорож в казкову Одеську область. Приголомшливе Чорне море. Море історій і ексклюзиву. Море відкриттів. Море вражень і нових емоцій. І нові ідеї відпочинку на морі)!» ,- зазначив Комаров.

"Поїдемо на риболовлю, на виноградники, відкриємо нові маршрути. У таку осінню погоду особливо хочеться на морі", - написав телеведучий.

"Супер, повне занурення в літо, особливо в похмурий осінній день", - зраділи користувачі Мережі.

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