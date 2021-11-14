Дмитрий Комаров, успешный телеведущий и звезда проекта "Мир наизнанку" показал кадры своей поездки в Одесскую область, и рассказал, как там можно насыщенно провести время.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров показал яркие фото на своей странице в Инстаграм.
Новый выпуск программы Комарова зрители смогут увидеть уже в воскресенье, 14 ноября.
«Погода не очень, поэтому запланируйте себе на сегодня на 17-20 на 1+1 виртуальное путешествие в сказочную Одесскую область. Потрясающее Чёрное море. Море историй и эксклюзива. Море открытий. Море впечатлений и новых эмоций. И новые идеи отдыха на море)!», - отметил Комаров.
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"Поедем на рыбалку, на виноградники, откроем новые маршруты. В такую осеннюю погоду особенно хочется на море", - написал телеведущий.
"Супер, полное погружение в лето, особенно в пасмурный осенний день", - обрадовались пользователи Сети.
Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" в джунглях приготовил самое мерзкое блюдо, Хименесу-Браво и не снилось
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Дмитро Комаров, успішний телеведучий і зірка проекту "Світ навиворіт" показав кадри своєї поїздки в Одеську область, і розповів, як там можна насичено провести час.
Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров показав яскраві фото на своїй сторінці в Instagram.
Новий випуск програми Комарова глядачі зможуть побачити вже в неділю, 14 Листопада.
"Погода не дуже, тому заплануйте собі на сьогодні на 17-20 на 1+1 віртуальну подорож в казкову Одеську область. Приголомшливе Чорне море. Море історій і ексклюзиву. Море відкриттів. Море вражень і нових емоцій. І нові ідеї відпочинку на морі)!» ,- зазначив Комаров.
"Поїдемо на риболовлю, на виноградники, відкриємо нові маршрути. У таку осінню погоду особливо хочеться на морі", - написав телеведучий.
"Супер, повне занурення в літо, особливо в похмурий осінній день", - зраділи користувачі Мережі.
Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" в джунглях приготував саме мерзенне блюдо, Хіменесу-Браво і не снилося
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