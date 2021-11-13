Дмитро Комаров, успішний телеведучий і зірка проекту "Світ навиворіт" показав, що цікавого дізнався в Одеській області, порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров є успішним мандрівником і автором передачі "Світ навиворіт", яка виходить вже багато років на українському ТБ. Цього року зірка вирішив вивчити Україну, вперше використавши для зйомок двох операторів. На сторінці 1 + 1 в Instagram з'явилися подробиці про поїздку Дмитра В Одеську область.

"Екстремальна риболовля та закулісся національного виноробства, дивіться вже цієї неділі о 17:30 у новому випуску «Подорожуй Україною з Дмитром Комаровим»!

Телеведучий продовжить відкривати незвідані куточки Одещини і покаже незвичайний драйвовий спосіб відпочинку, доступний для туристів – екстремальну риболовлю. Разом з командою професійних рибалок телеведучий розповість про особливості цього виду відпочинку і особисто продемонструє, чому незабутні емоції після нього гарантовані



«У нас унікальна можливість переконатися в тому, що в Україні водяться скати-хвостоколи. Це дуже небезпечне живе створіння, адже у його хвості – отрута. Якщо він вдарить людину хвостом, то в деяких випадках це може навіть коштувати життя», - сказав Комаров", - написано було в пості.

На фото Дмитро стояв з іншою людиною і вони тримали разом скатів-хвостоколів.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Будемо дивитися", "Ого", "цікаво"," Комаров кращий"," Супер", " найулюбленіша передача, і ведучий!)) ", "Обов'язково будемо дивитися", "Ого, подивимося".

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