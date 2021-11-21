Дмитрий Комаров, который является одним из самых популярных украинских путешественников, а также ведущий шоу "Мир наизнанку".

Как пишет Politeka.net, Комаров в этом сезоне путешествует по Украине. В этот раз Дмитрий решил показать, что интересного нашел в Ровенской области. Там он посмотрел одно из самых романтических мест не только Украины, но и мира - тоннель любви. Видео своего путешествия Дмитрий показал в Инстаграм.

"Одно из самых романтических мест в мире. Тоннель любви возле Ровно в Клевани. Сегодня в 17-20 на 1+1. Изнанка романтического места. То, что вы точно не знали и о чём даже не подозревали. Смотрите сюжет и обязательно запланируйте поездку в тоннель любви. Место шикарное", - написал Дмитрий.

Фанаты посмотрели ролик более 112 тысяч раз и написали комментарии:

"Очень красивое место", "Как же красиво и романтично", "Ура! Опять в путешествие с Вами!", "Теперь можно путешествовать с вами не вставая с дивана:)) удачи вам".

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