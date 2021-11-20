Известный телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о том, как живут индейцы Ваорани, и что необычного в их быте.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Комаров опубликовал фото с экспедиции.

«Индейцы. Ваорани. Другой мир. Я хочу сделать акцент на фотографиях. Посмотрите на эти лица. Этих людей я снял по пути на охоту. Они живут вместе с нами на одной земле, могли бы при желании переехать в города, но продолжают с растительным ядом ходить на охоту, ядом же «глушат» рыбу. Они уже получили доступ к интернету, но смартфоны есть у небольшого процента племени. Они не хотят уезжать из леса», - рассказал Комаров.

По его словам, большинство людей из племени живут по законам каменного века.

«Если вы видели прошлые серии, то знаете, как они плюют в общую посуду и едят пережеванную картошку со слюной всего племени из одного чана. На вопрос, хотите ли переехать в город, большинство из этих людей отвечает категорическое «нет», - отметил Комаров.

«Всё-таки есть в них что-то невероятное, настоящее», «Другой мир», «Очень красивые лица», «Какие потрясающие лица», «Очень волевые лица, а последний кадр просто чудо!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Комаров поделился новыми идеями отдыха: «Запланируйте себе…».

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