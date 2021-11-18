Відомий телеведучий, зірка проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров під час своєї подорожі Україною вразив екстремальними розвагами в Запоріжжі.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у нього з'явилося відео підготовки до екстремального стрибка.

"Три, два, один... Стрибок! Цієї неділі мій перший у житті стрибок зі 126-метрової труби ТЕС на мотузці. Рівно відштовхнутися не вийшло-мотузка почала закручуватися. Це було дуже "стрьомно". Але раз я пишу цей пост-можете сміливо ставити нагадування і не пропустіть прем'єру. Дізнаєтеся, як готувався, і як долетів", - підписав відео Комаров.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Аж через екран страшно", "Неповторний Дмитро Комаров! Приклад того, як треба любити і поважати людей, свою професію і нашу планету!", "Який ти сміливий! Молодець", "Навіть дивитися страшно! Діма, ви дуже сміливий!", "Ого, круто. Я б напевно злякався", "Долоні мокрі вже від одного перегляду хвилинного ролика", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров влаштував екстремальний відпочинок в Україні:"це дуже небезпечне живе створіння".

Ще Politeka писала, що Дмитро Комаров показав найдорожчих людей:"такі кльові".

Також Politeka повідомляла, що Дмитро Комаров поділився ідеями для відпочинку: "заплануйте собі...".