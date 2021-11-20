Дмитрий Комаров, звезда шоу "Мир наизнанку", показал, как путешествовал по глубинке Эквадора, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является популярным тревэл-блогером, а также ведущим шоу "Мир наизнанку". В новом сезоне звезда решил отправиться в путешествие по Украине, впервые взяв с собой двоих операторов. А на своей страничке в Инстаграм продолжает рассказывать, что с ним приключилось в Эквадоре.

На новых фото Дмитрий показал, как исследовал глубинку Эквадора. Как отметил Комаров, ему пришлось попробовать на вкус яд кураре, а также держал в руках корни опасного растения.

"Картинки из глубинки. Эквадор. Сегодня в 18-30 на 1+1. Попробую на вкус яд кураре. Буду держать в одной руке корни растения, сока из которых достаточно, чтобы убить несколько человек", - написал Комаров.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы отважный парень, я обожаю путешествия, но всегда отказываюсь от супер экзотической еды", "Дима!!! Каждый раз передергивает, когда Вы пробуете что-то "новенькое" на вкус", "Супер, ждемс".

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