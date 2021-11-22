Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о том, как иногда едва не опаздывает на рейс, удивив большим количеством багажа.

Дмитрий Комаров со своим оператором Александром Дмитриевым побывали в разных странах, и иногда случаются форс-мажоры, из-за которых они едва не опаздывают на рейс, сообщает Politeka.net.

По словам артиста, виной могут стать пробки или ремонты на дороге. Поэтому, когда телеведущий слышит просьбу опаздывающего человека пропустить в терминал, он всегда это делает.

Свой пост известный путешественник подкрепил фото с большим количеством чемоданов. За два часа публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Ого?)))) это столько нарядов с собой 😂😂😂", "Немного багажа )))", "Водила блаблакар спрашивает ,Дмитрий у вас много чемоданов ,он отвечает :есть парочку ))", "Переплата за багаж у Вас думаю знатная😮🙌", "А разве количество и вес багажа не лимитированы?", "Всегда было интересно сколько вещей и оборудования вы берете с собой в экспедицию. Судя по фото, немало)", - написали пользователи Сети.

Отметим, Дима Комаров рассказывает о самых потаенных местах разных стран.

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