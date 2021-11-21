Известный журналист и телеведущий Дмитрий Комаров, который ведет программу "Мир Наизнанку", решил сделать сюрприз украинцам и подарить им ценный артефакт.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Комаров является известным телеведущим и журналистом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Мир наизнанку", где показывает украинцам разные страны и их особенности.

Так, на этот раз на странице программы "Сніданок" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах Дмитрий Комаров пришел в студию программы, где решил разыграть подарок для украинцев. Это амулет из индийского племени "Ваарани".

"Привез специально для ваших зрителей из племени "Ваарани" вот амулет. Это, собственно, то, что вы можете увидеть в наших программах. Его носят индейцы. Здесь можно увидеть, как примитивно завязан узелок этой ниточки, тут нитка тоже рукотворна. Это всё женщины делают своими руками, а это зуб крокодила, который на охоте добыл один из воинов. Этот амулет очень престижен в племени. Зуб крокодила носить на шее мечтают многие. Вот, это действительно оттуда артефакт", — рассказал Дмитрий Комаров.

Ранее сообщалось, "Не быть, как Комаров": Wellboy припомнил ведущему "Мир наизнанку" его фиаско на паркете

Также, Комаров из "Мир наизнанку" устроил экстремальный отдых на Одесчине: "Это очень опасное живое создание"

Politeka рассказывала, Комаров из "Мир наизнанку" в джунглях приготовил самое мерзкое блюдо, Хименесу-Браво и не снилось: "Совмещение несовместимого"