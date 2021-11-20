Молодой артист Wellboy ответил на вопрос о возможном участии в шоу "Танців з зірками", вспомнив о Дмитрии Комарове и его фиаско.

Как сообщает Politeka.net, молодой и очень популярный сейчас исполнитель Wellboy (Антон Вельбой) в интервью Кате Осадчей рассказал о возможности своего участия в "Танцях з зірками".

Дело в том, в последнем эфире Антон вышел на паркет проекта, но не танцевал, а пел свой новый хит "Вишни". После этого выступления ведущая "Світського життя" Катя Осадчая спросила у парня, согласился бы он выйти на паркет шоу уже в качестве танцора.

"Мне очень страшно. Мне очень страшно танцевать вообще. И все участники меня отговаривают, говорят, мол не иди сюда, тут страшно, тут очень тяжело, тут большие нагрузки. И я вообще не умею учить движения", - признался Антон.

Катя не успокоилась и поставила вопрос ребром: "Если бы тебе предложили, ты бы сказал "да", или долго бы думал?". "Я бы долго думал, очень долго бы думал, советовался бы со всеми, чтобы не быть как Комаров", - ответил Wellboy.

Напомним, Демин и Wellboy насмешили украинцев нелепым видео: "Почему Слава еще не на "Танцях з зірками".

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