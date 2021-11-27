Известная модель и телеведущая Александра Кучеренко поделилась в сети очаровательным фото и поблагодарила поклонников за поздравления.

Как сообщает Politeka.net, известная модель, обладательница титула "Мисс Украина 2016" и жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась в сети очаровательным фото. А в подпсии к нему поблагодарила поклонников за поздравления – на днях красотка отметила 24-й день рождения.

На новой фотографии Саша позирует на светлом фоне, перед камерой она появилась в роскошном образе. На ней красивое светлое платье интересного кроя, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и изящные плечи. Ее длинные волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к фотографии Кучеренко написала: "Именно такая эмоция не сходит с моего лица уже почти 24 часа, потому что продолжаю получать поздравления в честь своего 24-го дня рождения. Спасибо всем и радуюсь, что имею столько хороших людей рядом! А мне нужно начинать действовать прямо сейчас, чтобы успеть хоть немного с того, что мне пожелали".

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