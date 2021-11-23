Молодая жена телеведущего, автора программы о путешествиях «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова, модель и журналистка Александра Кучеренко впечатлила условиями, в которых ей приходится работать.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у молодой телеведущей появилось фото, сделанное на заснеженном стадионе.

«Этот первый снег я не забуду никогда – как только провела прямое включение прямо из кромки футбольного поля)) Надеюсь, такие особые условия сегодня будут только на руку Динамо в игре против Баварии. А вы дома под одеялом смотрите матч или, как и я, на заснеженном стадионе?», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Надеемся, что все пожелали победы!», «Как красиво», «Какая очаровательная улыбка», «Как красиво», «Надеемся, что все пожелали победы!», «Какая красавица, вот так первый снег!», «Неожиданно», «Хорошая, берегите себя», - пишут пользователи сети.

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