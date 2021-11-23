Молодая жена телеведущего, автора программы о путешествиях «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова, модель и журналистка Александра Кучеренко впечатлила условиями, в которых ей приходится работать.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у молодой телеведущей появилось фото, сделанное на заснеженном стадионе.
«Этот первый снег я не забуду никогда – как только провела прямое включение прямо из кромки футбольного поля)) Надеюсь, такие особые условия сегодня будут только на руку Динамо в игре против Баварии. А вы дома под одеялом смотрите матч или, как и я, на заснеженном стадионе?», - подписала фото звезда.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
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«Надеемся, что все пожелали победы!», «Как красиво», «Какая очаровательная улыбка», «Как красиво», «Надеемся, что все пожелали победы!», «Какая красавица, вот так первый снег!», «Неожиданно», «Хорошая, берегите себя», - пишут пользователи сети.
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