Відома українська телеведуча, переможниця "Міс Україна" і дружина Дмитра Комарова зі "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко засвітилася в компанії відомої спортсменки.

Як повідомляє Politeka.net, Кучеренко веде програму на одному з українських телеканалів, де бере бліц-інтерв'ю у відомих людей. Цього разу вона анонсувала програму з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

"Перша ракетка України. Бронзова чемпіонка Олімпіади 2020. Найуспішніша українська спортсменка в тенісі. Еліна Світоліна", - підписала фото Кучеренко.

Відзначимо, що дівчина зачарувала своїм зовнішнім виглядом. Вона одягла на зйомки яскраві сині штани, просту чорну водолазку і косуху. Легкий осінній лук ідеально підкреслив струнку фігурку Кучеренко, і візуально подовжив її ноги. Світоліна теж виглядала чудово. Вона позувала для фото в червоному пальто.

Як відомо, 23-річна Олександра Кучеренко в 2019 році вийшла заміж за відомого телеведучого Дмитра Комарова. Романтичні стосунки у пари зав'язалися на проекті «Танці з зірками».

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