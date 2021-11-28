Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за трагедии с близким другом: «Пока жива, буду…»

Легендарная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева эмоционально высказалась в социальных сетях, узнав о смерти близкого друга.
Как сообщает Politeka.net, 28 ноября после перенесенного инсульта скончался известный советский музыкант-инструменталист, певец и автор песен Александр Градский. Мужчина переболел коронавирусом, что серьезно ослабило его здоровье.
У себя в Инстаграм Алла Пугачова, которая была близка с музыкантом, опубликовала его фото.
«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя», - отметила артистка.
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В комментариях поклонники поддержали Пугачеву.
«Плакал сегодня утром... Столько ещё дел осталось у него... Маленький сын, свой театр, Голос ещё до конца не досняли», «Ах, как же жаль, Господи! Рано! Ещё рано было. Земля пухом! Легенда ушла», «Чудесный Мастер своего пути, ушёл в Мир Чистого Искусства», «Царство небесное. Светлая память», «Уходит эпоха», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Пугачева высунула язык, удивив поведением с Галкиным: "Это уже не Алла...".
Как сообщала Politeka, в семье Аллы Пугачевой эмоционально рассказали о трагедии, которая потрясла страну.
Также Politeka писала, что Алла Пугачева в фате засветилась с Галкиным в церкви: «Бедный мальчик».