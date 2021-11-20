Відомий російський гуморист Максим Галкін разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою не раз дивував кадрами сімейної ідилії, показуючи сімейне життя.

Популярна артистка вже давно залишила сцену і не з'являється на важливих концертах. Проте, світські заходи, модні вечори і покази Пугачова як і раніше відвідує разом з чоловіком.

Нерідко Пугачова також знімає з Галкіним різні відео, щоб похвалитися різними моментами їх щасливого життя. Пара показує не тільки дітей в Instagram, а й прості поїздки в авто, показуючи свої образи.

"Через стільки років? - Завжди! ❤ ️ 👏 🏻 "- сказано в підписі під роликом.

Фанати відповіли:

"Красива пара. Будьте щасливі ще багато...багато...багато років...; Це вже не Алла; ви найкрасивіша пара🔥; Мумія😢; навіщо показувати мову Алла Борисівна!; Вся нафотошопі; Макс, як ти надихаєш Аллу! Здоровенькі були!; Алла так змінилася; як же їй подобається язик висовувати, восьмий десяток, а все намагається дівчинкою прикинутися".

Раніше Галкін, який два десятки років живе в шлюбі з примадонною Аллою Пугачовою, виклав у своєму Instagram кумедне фото. За словами артиста, цей знімок десять років тому зробила його дружина.

На фотографії більш молодий Максим позує на красивій зеленій галявині, мабуть, у дворі свого будинку. І все б нічого, але на кадрі гуморист позує, замотаний в невеликий білий рушник.

Раніше Politeka писала, що онук Пугачової приїхав в гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зняла Галкіна в одному рушнику без нічого, епічне фото: "Купідон в тапках".

A ще Politeka повідомляла, що Галкін показав Пугачову в короткій сукні і на підборах в їх сімейному "замку": "така тендітна".