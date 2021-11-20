Известный российский юморист Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой не раз удивлял кадрами семейной идиллии, показывая семейную жизнь.
Популярная артистка уже давно оставила сцену и не появляется на важных концертах. Тем не менее, светские мероприятия, модные вечера и показы Пугачева по-прежнему посещает вместе с мужем.
Нередко Пугачева также снимает с Галкиным разные видео, чтобы похвастаться разными моментами их счастливой жизни. Пара показывает не только детей в Инстаграм, но и простые поездки в авто, показывая свои образы.
«Спустя столько лет? — Всегда! ❤️👏🏻» - сказано в подписи под роликом.
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Фанаты ответили:
«Красивая пара. Будьте счастливы ещё много...много...много лет...; Это уже не Алла; Вы самая красивая пара🔥; Мумия😢; Зачем показывать язык Алла Борисовна!; Вся нафотошопе; Макс, как ты вдохновляешь Аллу! Здорово!;Алла так изменилась; Как же ей нравится язык высовывать , восьмой десяток, а всё старается девочкой прикинуться».
Ранее Галкин, который два десятка лет живет в браке с примадонной Аллой Пугачевой, выложил в своем Instagram забавное фото. По словам артиста, этот снимок десять лет назад сделала его жена.
На фотографии более молодой Максим позирует на красивой зеленой лужайке, видимо, во дворе своего дома. И все бы ничего, но на кадре юморист позирует, замотанный в небольшое белое полотенце.
Ранее Politeka писала, что внук Пугачевой приехал в гости, Галкин снял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры.
Напомним, что Алла Пугачева сняла Галкина в одном полотенце налегке, эпическое фото: "Купидон в тапках".
A еще Politeka сообщала, что Галкин показал Пугачеву в коротком платье и на каблуках в их семейном "замке": "Такая хрупкая".