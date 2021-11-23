Відомий російський шоумен і комік Максим Галкін днями відсвяткував 20 років стосунків зі своєю дружиною, примадонною російської естради Аллою Пугачовою.
Як пише Politeka.net, на фан-сторінках вирішили згадати найбільш значущі дати для зоряної пари. Так, в мережі з'явилося фото з вінчання Галкіна і Пугачової, яке вони влаштували вже після народження дітей – Гаррі і Лізи.
"Вінчання. Чотири роки тому", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях шанувальники стали обговорювати церемонію. Одні пораділи за зірок, а інші стали критикувати Пугачову за її шлюб з молодим артистом.
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"Як приємно дивитися на пару, Алла і Максим будьте щасливі", "Бідний хлопчик (Максик)проживає не своє життя зі старою жінкою, яка все бачила", "Бути щасливим ніколи не пізно", "Яке це щастя - зустріти свою любов і бути разом", "То з Кіркоровим вінчалася і що? Навіщо всіх чоловіків під вінець тягнути?",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Алла Пугачова показала Галкіна в одному рушнику:"Купідон в тапках".
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