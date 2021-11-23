Известный российский шоумен и комик Максим Галкин на днях отпраздновал 20 лет отношений со своей женой, примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Как пишет Politeka.net, на фан-страницах решили вспомнить самые значимые даты для звездной пары. Так, в сети появилось фото с венчания Галкина и Пугачевой, которое они устроили уже после рождения детей – Гарри и Лизы.

«Венчание. Четыре года назад», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать церемонию. Одни порадовались за звезд, а другие стали критиковать Пугачеву за ее брак с молодым артистом.

«Как приятно смотреть на пару, Алла и Максим будьте счастливы», «Бедный мальчик(Максик)проживает не свою жизнь со старой все видевшей женщиной», «Быть счастливым никогда не поздно», «Какое это счастье - встретить свою любовь и быть вместе», «То с Киркоровым венчалась и что? Зачем всех мужей под венец тащить?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алла Пугачева показала Галкина в одном полотенце: "Купидон в тапках".

Как сообщала Politeka, Пугачева пококетничала с молодым мужем, оценили не все: "Это уже не Алла...".

Также Politeka писала, что Галкин показал настоящие чувства к Пугачевой: "Этим все сказано...".