Відомий російський шоумен Максим Галкін разом зі знаменитою виконавицею Аллою Пугачовою відсвяткували двадцятиріччя спільного життя.

Як відомо, 72-річна Примадонна і її 45-річний чоловік живуть за містом у величезному власному особняку, який своєю будовою більше нагадує невеликий особистий замок пари. Вони також часто ділиться знімками, зробленими в своєму "палаці", показують дітей і дивують різними моментами.

На фан-акаунтах часто самі публікують пам'ятні моменти Пугачової з чоловіком і дітьми. І цей раз не був винятком, зірок хотіли привітати з 20-річчям спільного життя.

«20 років разом ❤ ️ " - коротко сказано в підписі під добіркою особистих кадрів Пугачової і Галкіна.

"Дуже зворушливе і ніжне відео😍; як просто і приємно, коли тобі одягають капюшончик від снігу... Увага і турбота, ось воно щастя!; Ви круті і цим все сказано любові вам на довге життя❤; дуже красиві! Будьте щасливі разом ❤; щастя вам на довгі роки💞; вітаємо ❤️чудова сім'я 🙏 🏼❤️нехай кожен день тільки радує! Щастя! 😍Любові! ❤️Миру! Добра; очі в обох горять!!!❤️ це любов!!».

Нерідко Пугачова також знімає з Галкіним різні відео, щоб похвалитися різними моментами їх щасливого життя. Пара показує не тільки дітей в Instagram, а й прості поїздки в авто, показуючи свої образи.

Раніше Politeka писала, що онук Пугачової приїхав в гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зняла Галкіна в одному рушнику без нічого, епічне фото: "Купідон в тапках".

A ще Politeka повідомляла, що Галкін показав Пугачову в короткій сукні і на підборах в їх сімейному "замку": "така тендітна".