В сети появилась очаровательном фото лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка с его командой, на котором они позирует на прогулке в Киеве.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной группе "Бумбокс", опубликовали милое фото с лидером коллектива Андреем Хлывнюком и его друзьями на прогулке в столице. Оказалось, что музыкант только вышел с эфира, в котором отвечал на вопросы поклонников после презентации нового клипа "Імперії впадуть".

На снимке веселый Андрей Хлывнюк и его друзья запечатлены, стоя на тротуаре рядом с гирляндами, они выглядят веселыми. Сам музыкант позирует в стильном черном пуховике и с кепкой на голове, а руки прячет за спиной.

В подписи к публикации рассказали: "Вчера клип "Імперії впадуть" набрал свой первый миллион – спасибо вам, друзья! А на фото мы после эфира для Youtube-канала Бумбокс". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото: "Песня, клип – в самое сердце! Украинская музыка – это любовь", "Поздравляю! Крутая песня!", "Поздравление по случаю!", "Классные".

Напомним, Лидер "Бумбокс" Хлывнюк всколыхнул обращением после выхода клипа, в котором снялась его девушка: "Спасибо за...".

Как сообщала Politeka, Лидер Бумбокс Хлывнюк показал стильное фото и обратился к поклонникам: "Не забудьте…".

Также Politeka писала, что Андрей Хлывнюк, который разводится с женой, умилил редкими кадрами с подросшей дочерью: "Класс!".