Известный музыкант и исполнитель Андрей Хлывнюк из Бумбокс выложил в сети стильное фото и обратился к поклонникам.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк после премьеры нового хита и клипа "Імперії падуть" обратился к поклонникам. Артист выложил в своем Instagram стильное фото, а в подписи к нему назначил "встречу" всем фанатам своего творчества.

На снимке Андрей запечатлен в интересной локации, с горящим на фоне неоновым факелом, он стоит у стойки с двумя микрофонами и смотрит куда-то в сторону. Перед камерой музыкант появился в темных брюках и бежевом теплом свитере, а сверху накинул модную куртку цвета хаки, завершает образ черная кепка на голове.

В подписи к публикации Хлывнюк обратился к поклонникам: "Сегодня, 25 ноября, в 20:00 на YouTube-канале Бумбокс, Андрей Хлывнюк в прямом эфире комментирует ваши комментарии к клипу "Імперії падуть". Не забудьте зарядить смартфон".

Напомним, Андрей Хлывнюк, который разводится с женой, умилил редкими кадрами с подросшей дочерью: "Класс!".

Как сообщала Politeka, Лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, почему снял в клипе девушку, с которой крутил роман: "Я и сейчас…".

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