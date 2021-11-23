Режиссер Стас Гуренко подробнее рассказал об идее нового клипа группы «Бумбокс», в котором снялась бывшая возлюбленная Андрея Хлывнюка.
Как известно, недавно музыканты из группы «Бумбокс» выпустили клип на песню «Імперії впадуть», в котором снялась супермодель Наталья Гоций. Примечательно, что ранее девушка призналась, что у нее был роман с фронтменом группы Андреем Хлывнюком, однако их отношения уже закончились.
Режиссер клипа Стас Гуренко рассказал о том, что он сам и «Бумбокс» хотели выразить в новом видео. В частности, он отметил, что «Імперії впадуть» стал завершением трилогии, в которую также вошли клипы «ДШ» и «Ангела».
По словам режиссера через три эти клипа проходит история развития героя, который сначала оказывается перед выбором, затем сталкивается с трудностями и "ударами" некоей силы, а в конце и сам становится той самой силой, которая наносит удары.
«Імперії впадуть» - история о том, как отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт, мы несем его с собой. Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти», - рассказал Гуренко.
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По его словам, у человека есть множество вариантов, как действовать в этой ситуации, поэтому перед ним возникает выбор.
Такая тема клипа выглядит особенно интересно с учетом того, что солист «Бумбокс» Андрей Хлывнюк недавно развелся с женой.
Напомним, супермодель Наталья Гоций поделилась новыми подробностями отношений с Хлывнюком.
Как сообщала Politeka, экс-возлюбленная Андрея Хлывнюка Гоций рассказала о его разводе.
Также Politeka писала, что супермодель, с которой у Хлывнюка был роман, удивила появлением в новом клипе "Бумбокс".