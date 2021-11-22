Известная на весь мир украинская супермодель Наталья Гоций рассказала о разводе фронтмена группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка в эфире программы "Світське життя".
Не так давно Наталья Гоций удивила украинцев признанием, что состояла в отношениях с Андреем Хлывнюком, сообщает Politeka.net. Примечательно, что на тот момент артист еще был женат на Анне Копыловой.
В новом интервью Кате Осадчей супермодель рассказала, что фронтмен "Бумбокса" скрывает свою личную жизнь, и на тот момент, когда у них були отношения, тот уже не жил со своей супругой.
"Я на всю страну призналась, что я была в отношениях с неофициально разведенным мужчиной - для меня это был стресс, - поделилась Гоций, и добавила, что не считает себя причиной распада брака, - Насколько я знаю, они разошлись с женой год до того, как мы познакомились. Он абсолютный социофоб, и он просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение".
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По словам модели, между ней и Хлывнюком есть симпатия, но у обоих слишком сложные графики работы - у него концерты, а у нее - контракты в Европе - это действительно мешает отношениям. В связи с этим несовподением, пара решила, что возьмет паузу.
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