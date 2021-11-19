Популярная украинская группа «Бумбокс» после известия о разводе своего фронтмена выпустила оригинальный клип, в котором снялась украинская топ-модель Наталья Гоций.

Как известно, на днях группа анонсировала выход своего нового клипа, а сегодня состоялась его презентация. Андрей Хлывнюк также представил отрывок из виде, в котором снялась известная украинская топ-модель Наталья Гоций, у которой в прошлом был роман с фронтменом коллектива Андреем Хлывнюком.

Сейчас артисты поддерживают достаточно теплые и дружеские отношения друг с другом, поэтому Наталья и согласилась на съемки. Бумбокс «Імперії впадуть» - о ранах, которые могут оставлять после себя отношения.

На фоне развода Андрея тема клипа достаточно бурно обсуждается в сети:

«Как вам клип "Империи упадут"?» - спрашивает мужчина.

Поклонники обсудили:

«❤️ Молодцы! Классная ритм секция!; Клип очень в стиле бумбокса. Идея с фехованием заставляет задуматься. Ритмы🔥; Сильно. Красиво. Как и всегда; Взрыв эмоций💣. Сцена в душе ❤; Глубоко. Вот же проник в душу🔥; От чувственного текста, великолепного вокала, мощных инструментов до увлекательно красивой сюжетной линии. ONE LOVE!; Как всегда на высоте!🔥До мурашек, до слез, проникающий в душу».

До этого музыканты поделились новым постом на своей странице в Инстаграм. На днях группа анонсировала выход своего нового клипа.

Однако, одним только новым клипом творческие планы «Бумбокс» не ограничиваются. Так, музыканты объявили, что собираются в тур по США и Канаде. На своей странице они опубликовали программу выступлений. С 4 по 13 марта группа выступит в 7 крупных городах.

Напомним, разводящийся лидер "Бумбокса" Хлывнюк снял в своем клипе красотку, с которой крутил роман.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк в объятиях девушки раскрыл дату долгожданного события.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк насмешил видом на сцене.