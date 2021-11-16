Украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который недавно решил развестись со своей супругой Анной Копыловой, показал чувственный кадр с исполнительницей.

Как известно, уже через три дня, 19 ноября состоится премьера песни и клипа “Империи упадут”, которую сам артист анонсировал достаточно давно. Причем будущая премьера, как выразился сам Хлывнюк, должна послужить части фанатов утешением, ведь из-за карантина ему с группой пришлось отменить часть плановых концертов.

В этот раз для привлечения внимания мужчина показал интригующее промо, на котором предстал в объятиях коллеги – молодой исполнительницы. Причем лишний раз расписывать подробности будущей работы артист не стал, оставив фанатам возможность самим додумать сюжет:

«Как интересно, жду❤️;Это же Тринити из Матрицы; Наша Наташа😍; Это Астафьева?; Два очень красивых человека🔥; Прям на мой др подарок❤; если бы все империи упали вместе с релизом🙏; Ждём и предвкушаем; Ждём с нетерпением 🤩; затмение 👌; Оцифруйте свои чувства, тяните свои кровати на передний план, живите в виртуальном мире, матрица непобедима...))», - пишут в сети.

Недавно стало известно, что Андрей разводится с Анной Копыловой, с которой более десятка лет вместе был в браке. Но с прошлого года пара перестала вместе посещать мероприятия, а в начале ноября в столичном суде рассматривалось дело о разводе, куда артист с супругой не явились, отправив туда своих представителей.

Напомним, что Андрей Хлывнюк после новостей о разводе удивил внешним видом: "Скорей бы уже...".

Как сообщала Politeka, в "Бумбоксе" расстроили новостью и попросили прощения: "Было принято решение...".

Также Politeka писала, что Андрея Хлывнюка засняли в метро с красотками: фото.