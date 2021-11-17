Известный певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк снял в своем клипе модель Наталью Гоций, с которой крутил роман.

Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является известным украинским певцом. Он прославился благодаря своей группе "Бумбокс", где выступает солистом. Недавно стало известно о том, что он разводится со своей супругой Анной Копыловой, с которой был более 10 лет в браке.

Так, на этот раз лидер "Бумбокса" опубликовал новое видео. Это промо-видео к новому клипу группы. На кадрах засветилась известная украинская топ-модель Наталья Гоций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, артисту приписывали отношения с моделью. Люкс.ФМ передает, что Наталья Гоций на своем ютуб-канале подтвердила слухи, что крутила роман с лидером "Бумбокса - Андреем Хлывнюком.

"Мы с ним в прекрасных отношениях двух взрослых людей, которых связывали романтические отношения. В общем, я поддерживаю прекрасные теплые отношения со всей командой группы "Бумбокс", — рассказала модель.

Поклонники оставили множество комментариев: "Ох, Наталья, чувственная такая здесь, фанат, снятый в клипе любимой группы", "Натаха огонь", "Мурашки", "Вы огонь", "Жду с нетерпением".

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