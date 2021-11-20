Известный артист и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который разводится со своей супругой Анной Копыловой, показал своё экстремальное увлечение.

Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является известным украинским певцом. Он прославился благодаря своей группе "Бумбокс", где выступает солистом. Недавно стало известно о том, что он разводится со своей супругой Анной Копыловой, с которой был более 10 лет в браке.

Так, на этот раз лидер "Бумбокса" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Он показал, чем занимается в свободное время. На кадре Андрей Хлывнюк вместе с другом решил покататься на квадроциклах.

Поклонники артиста оставили ему несколько комментариев под фото: "Огонь", "Я тоже хочу", "Фото иллюстрирует поговорку "Сделал дело — гуляй смело". Спасибо за новую песню и клип! На повторе в моем плей-листе".

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