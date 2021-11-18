Популярная украинская группа «Бумбокс» после известия о разводе своего фронтмена поделилась с поклонниками важными новостями.

Как сообщает Politeka.net, музыканты поделились новым постом на своей странице в Инстаграм. На днях группа анонсировала выход своего нового клипа. Они поделились кадрами, судя по которым в видео снялась известная украинская топ-модель Наталья Гоций, у которой в прошлом был роман с фронтменом коллектива Андреем Хлывнюком.

Однако, одним только новым клипом творческие планы «Бумбокс» не ограничиваются. Так, музыканты объявили, что собираются в тур по США и Канаде. На своей странице они опубликовали программу выступлений. С 4 по 13 марта группа выступит в 7 крупных городах.

«Эй, Америка! Хэллоу, Канада!», - обратились к поклонникам музыканты.

Фанаты тут же отреагировали на эту новость.

«Лучшая новость эвер», «Ого-го», «Пищу от счастья», «Какие вы крутые! Обожаю!», «Красиво звучит!!», «Вау это очень круто», «Наконец-то, а то заждались вас с 2017 года», - пишут люди.

Отметим, что недавно стало известно, что Андрей Хлывнюк разводится со своей супругой Анной Копыловой, с которой был более 10 лет в браке.

Напомним, разводящийся лидер "Бумбокса" Хлывнюк снял в своем клипе красотку, с которой крутил роман.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк в объятиях девушки раскрыл дату долгожданного события.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк насмешил видом на сцене.