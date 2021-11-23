Украинская супермодель Наталья Гоций не так давно удивила украинцев новостью об отношениях с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, а в новом интервью раскрыла историю их знакомства.

Андрей Хлывнюк начал строить отношения с супермоделью, официально еще находясь в браке, пишет Politeka.net. Однако, по словам звезды, на тот момент фронтмен "Бумбокса" уже год не жил с женой.

В новом интервью Кате Осадчей в программе "Світське Життя", Гоций рассказала, как познакомилась с певцом.

"Я реально была фанаткой группы "Бумбокс" много лет, и я его не воспринимала как рок-звезду, но я воспринимала его, как проект. Мы с ним познакомились благодаря нашим друзьям случайно, и... Я не знаю, какая-то химия сложилась", - поделилась супермодель.

Отметим, что Наталья Гоций рассказала - они расстались с Хлывнюком в дружеских отношениях, а недавно она даже снялась в клипе "Бумбокса".

Отношения у пары не сложились из-за несовпадения графиков - артист гастролирует по Украине, а модель часто ездит в Европу. Оба решили дать роману паузу, однако Гоций загадочно подметила, что, возможно, они снова сойдутся.

Примечательно, что супермодель два раза сходилась со своим мужем, от которого родила двоих детей.

Напомним, лидер «Бумбокс» Хлывнюк огорошил печальной новостью, что произошло

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк с женой не явились в суд на собственный развод

Также Politeka писала, что разводящегося лидера "Бумбокс" Хлывнюка засняли в метро с красотками